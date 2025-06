Tutti i nodi vengono al pettine nell' ultima puntata della miniserie con Alessandra Mastronardi | cosa ci aspetta nel finale di Doppio gioco

La tensione cresce e tutti i nodi vengono al pettine nell’ultimo episodio di Doppio Gioco, la miniserie con Alessandra Mastronardi. Un finale che promette sorprese, rivelazioni e risposte a tutte le domande, chiudendo un’esperienza televisiva audace e diversa dal solito. Se ti sei affezionato ai personaggi e alle loro storie, non puoi perdere questa conclusione imperdibile. L’appuntamento è stasera alle 21.20 su Canale e sulla piattaforma Mediaset...

È stato un esperimento con luci e ombre. Ma bisogna dargli atto di aver provato a fare qualcosa di diverso. Per la tv italiana in generale, per la fiction Mediaset in particolare. E sebbene non sia pienamente riuscito, non possiamo che applaudire a Doppio gioco. La miniserie in 4 serate che stasera in tv va in onda alle 21.20 con l’ultimo episodio. L’appuntamento è, come sempre, su Canale. Ma anche sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity. Dove sono presenti anche le puntate già trasmesse. La miniserie che ha visto protagonista Alessandra Mastronardi ( leggi qui la nostra intervista dove ci parla del suo personaggio) nei panni di Daria Giraldi, una giovane donna con l’abilità di leggere le persone attraverso il gioco del poker, si avvia quindi alla conclusione. 🔗 Leggi su Amica.it