Tutti i nodi di San Donato | Tram e Stamoto si agisca

Nel cuore di San Donato-San Vitale, cittadini e residenti si confrontano con problemi che compromettono la qualità della vita: traffico, degrado e insicurezza. Tra le critiche ai lavori del tram e al futuro del Passante, emerge un quadro di disagio che richiede attenzione immediata. L’ultimo consiglio aperto per il sindaco Matteo Lepore si presenta come un’importante occasione per ascoltare e agire, affinché questa zona possa riscoprire il suo pieno splendore.

Insicurezza, degrado e traffico paralizzante. I cittadini del San Donato-San Vitale mettono sul piatto "problematiche e disagi" che attanagliano la zona, dai lavori del tram al futuro del Passante (etichettato come "un'opera sciagurata" da una residente, che si prende un fragoroso applauso), senza escludere "insicurezza, degrado e spaccio tra piazza dei Colori, via Duse ed ex Stamoto". L'ultimo consiglio aperto per il sindaco Matteo Lepore registra solo posti in piedi nella Casa di Quartiere 'Croce del Biacco', dove al microfono si alternano le voci dei cittadini. Voci che chiedono l'intervento dell'amministrazione, partendo dal traffico "in tilt", dalla sosta "carente" e dalla "mancata sicurezza" nell'area ex Stamoto e altri luoghi.

