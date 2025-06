Tutte le volte che la pizza del Pentagono ha previsto le crisi internazionali | cos'è Pizza Index

Scopri come il sorprendente indice “Pizza Index” del Pentagono e della CIA abbia previsto in anticipo crisi internazionali e operazioni militari, con segnali sorprendenti come l’impennata di ordini di pizza prima dell’attacco israeliano a Teheran. Un intreccio inaspettato tra gastronomia e geopolitica che mette in discussione il nostro modo di interpretare i segnali di tensione globale. Continua a leggere per scoprire i segreti dietro questa curiosa correlazione.

Dal Pentagono alla CIA, l’aumento improvviso di ordini di pizza ha spesso anticipato operazioni militari e crisi internazionali. L’ultimo segnale è arrivato poco prima dell’attacco israeliano a Teheran, a giugno 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pizza - pentagono - crisi - internazionali

Non contento della figuraccia storica di ieri, oggi Antonio Tajani ha deciso di continuare a far ridere l’Italia. E così, pensando fosse una buona idea, si è fatto immortalare fiero e orgoglioso nell’unità di crisi della Farnesina, composta da ben due persone. Ammir Vai su Facebook

Tutte le volte che la pizza del Pentagono ha previsto le crisi internazionali: cos’è Pizza Index; Quel picco di consegne di pizze al Pentagono prima dell'attacco all'Iran: cosa c'è dietro; Il boom di ordini nelle pizzerie vicino al Pentagono possibile indizio del raid di Israele in Iran.

Tutte le volte che la pizza del Pentagono ha previsto le crisi internazionali: cos’è Pizza Index - Dal Pentagono alla CIA, l’aumento improvviso di ordini di pizza ha spesso anticipato operazioni militari e crisi internazionali ... Scrive fanpage.it

Pentagon Pizza Meter: quando le consegne di pizza diventano un indicatore di crisi geopolitiche? - Una teoria che risale alla Guerra Fredda sta prendendo piede in rete, con meme e post che diventano virali. Segnala msn.com