Tutte balle Paolo Crepet affonda Jannik Sinner | il suo duro commento

Nel mondo dello sport, le opinioni più sorprendenti emergono spesso da voci inattese. Questa volta è il turno del celebre psichiatra Paolo Crepet, che si è lasciato andare a critiche taglienti su Jannik Sinner, affondando le sue parole nel merito dell’atteggiamento mentale del giovane talento dopo una sconfitta importante. Una presa di posizione che scuote il mondo del tennis e spinge a riflettere sul valore della resilienza. Ma cosa ha davvero detto?

Nel mondo dello sport, le critiche più taglienti non arrivano sempre dagli addetti ai lavori o dagli ex campioni. Talvolta, a mettere in discussione una figura di spicco come Jannik Sinner è uno sguardo esterno, ma non per questo meno penetrante. È il caso del noto psichiatra Paolo Crepet, che ha espresso forti dubbi sull’atteggiamento psicologico mostrato dal numero uno del tennis mondiale dopo la cocente sconfitta nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Le parole pronunciate da Sinner al termine della maratona parigina, in cui l’altoatesino aveva sottolineato gli aspetti positivi del suo percorso e la soddisfazione per aver giocato a livelli altissimi per oltre cinque ore, non hanno convinto affatto Crepet. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it