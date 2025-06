Tuta spaziale Bg-suit superato il test del volo parabolico

La rivoluzione nel modo di esplorare lo spazio è diventata realtà: la tuta spaziale BG Suit, sviluppata da Mars Planet Technologies in collaborazione con Punto Azzurro di Rovetta, ha brillantemente superato il test del volo parabolico. Questo traguardo segna un passo fondamentale verso le missioni di Horizon 2025, aprendo nuove opportunità per l’umanità di conquistare l’universo. Un risultato che ci avvicina sempre più alle stelle, grazie a innovazioni d’avanguardia.

Durante il volo parabolico, inoltre, è stato testato un sistema ibrido con la parte superiore della tuta costituita da un prototipo xEmu per impiego extraveicolare, sviluppato dall'Università di ...

