Due sorelle turkmene, immerse nella vibrante cultura cinese nel Ningxia, sognano di portare a casa un ponte tra due mondi. Studiare in Cina le ha arricchite, ora desiderano condividere questa ricchezza nel loro paese, insegnando il cinese e promuovendo la comprensione interculturale. Una storia di passione e connessione che testimonia come l’educazione possa unire culture diverse e aprire nuovi orizzonti. Per scoprire di più, visitate il video completo all’indirizzo indicato.

"Vogliamo mostrare la vera Cina", hanno dichiarato due sorelle turkmene che studiano in un'universita' cinese. La coppia spera di insegnare il cinese una volta rientrata in Turkmenistan. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma628009162800912025-06-17turkmenistan-sorelle-abbracciano-cultura-lingua-cinesi-nel-ningxia Agenzia Xinhua.

