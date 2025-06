Turista morto a Fano la polemica | Nessun medico presente

Un tragico episodio a Fano riaccende il dibattito sulla sicurezza e l’efficienza del sistema di emergenza locale. La morte di un turista bellunese in mare, senza la presenza di un medico, solleva gravi interrogativi sulle criticità della gestione delle emergenze sulla spiaggia di Metaurilia. Marta Ruggeri e Francesco Panaroni del Movimento 5 Stelle chiedono risposte immediate e interventi concreti per evitare che tragedie simili si ripetano.

Fano, 17 giugno 2025 – La morte in mare del turista bellunese a Metaurilia riaccende i riflettori sulle criticità del sistema di emergenza-urgenza fanese. A sollevare la questione, ancora una volta, sono Marta Ruggeri e Francesco Panaroni, capigruppo del Movimento 5 Stelle rispettivamente in Consiglio regionale e comunale. L’episodio si è verificato domenica mattina sulla spiaggia davanti al campeggio Mare Blu. L’allarme è scattato attorno alle 11 per un sospetto caso di annegamento. I bagnini sono intervenuti subito e hanno iniziato le manovre rianimatorie in attesa dei soccorsi. L’ambulanza, partita da Fano, è arrivata con a bordo un autista soccorritore e un infermiere, che per oltre quaranta minuti hanno tentato, invano, di salvare la vita al turista bellunese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turista morto a Fano, la polemica: “Nessun medico presente”

In questa notizia si parla di: turista - fano - morto - polemica

La Rassegna stampa locale di Pesaro/Urbino/Fano 30/05/2025. in onda su Radio Incontro Pesaro Fm. 91,9 MHz e su: www.radioincontro.com ... Vai su Facebook

Turista morto a Fano, la polemica: “Nessun medico presente”; Schianto sull'A14 vicino al casello di Fano, muore una turista tedesca. Grave il marito, ferito anche un camio.

Malore improvviso in mare, turista al primo giorno di vacanza muore sotto gli occhi dei bagnanti: si è inginocchiato e ha perso i sensi - Un arresto cardiaco improvviso, pochi istanti tra la quiete di una passeggiata in acqua e la tragedia. Come scrive msn.com

Turista si accascia e muore al mare. Era arrivato da appena un giorno - Il titolare Letizi: “Era nostro ospite da un paio d’anni. Come scrive msn.com