Turismo invasione straniera in Riviera | Uno su due dall’estero raddoppiati i tedeschi

Rimini si trasforma sotto i colpi di un turismo straniero in continua crescita, con i tedeschi che ormai rappresentano oltre la metà degli ospiti. Passeggiando tra il mare e il centro storico, si percepisce un cambiamento palpabile. I numeri confermano questa tendenza, segnando un raddoppio di visitatori dall’estero rispetto al passato. Un fenomeno che sta ridisegnando il volto della città, portando con sé nuove sfide e opportunità per il futuro.

Rimini, 17 giugno 2025 – Rimini uber alles. È il mese degli stranieri, soprattutto dei tedeschi. Che siano davvero tanti lo si vede passeggiando tra mare e centro storico. Guardando i numeri ci si trova davanti a una città che sta cambiando volto. “La Pentecoste, che quest’anno è caduta in giugno e non in maggio, e il caldo ci hanno dato una mano – premette Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera – Ci troviamo davanti a numeri molto significativi che ci dicono come negli hotel della città, stando ai dati raccolti sulla piattaforma HBenchmark, il peso della clientela straniera è arrivato al 46%, lasciando il rimanente 56% a quella italiana”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo, invasione straniera in Riviera: “Uno su due dall’estero, raddoppiati i tedeschi”

