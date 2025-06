Turismo de Pascale | Vitale allungare la stagione l' aeroporto di Rimini è strategico per la regione

Il turismo di Pasquale rappresenta un elemento essenziale per la crescita economica e culturale della Romagna. Allungare la stagione turistica e potenziare l'aeroporto di Rimini, considerato strategico per la regione, sono passi fondamentali per rilanciare il settore. Il presidente Michele de Pascale ha sottolineato quanto l’aeroporto sia un motore vitale, incoraggiando la regione a "volare" sempre più in alto. La sfida ora è trasformare questa visione in realtà , per un futuro più brillante e sostenibile.

La Romagna "deve volare" e l'aeroporto di Rimini è "strategico nel piano aeroportuale regionale". Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, ospite martedì mattina (17 giugno) al Grand hotel di Rimini del convegno "Turismo: il motore dell'Italia che riparte", organizzato dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Turismo, de Pascale: "Vitale allungare la stagione, l'aeroporto di Rimini è strategico per la regione"

