Tudor Juve Kalulu svela | Adesso ci sta ripetendo soprattutto un concetto La rivelazione sull’allenatore prima del Mondiale per Club

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, svela un aspetto importante del rapporto con l’allenatore Igor Tudor: un concetto che gli viene ripetuto in continuazione. Dopo la conferma del tecnico, il giocatore ha rivelato come le parole di Tudor siano diventate la chiave della sua crescita e della strategia bianconera in vista del Mondiale per Club. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo esclusivo sul metodo dell’allenatore e sul futuro della squadra.

Tudor Juve, Kalulu: «Ci sta ripetendo un concetto». Le dichiarazioni del difensore francese sul tecnico appena confermato e rinnovato dal club. Pierre Kalulu si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. L’intervista del difensore bianconero, già riscattato dalla Juventus, in vista dell’esordio al Mondiale per Club. Le sue dichiarazioni su Igor Tudor dopo la conferma. TUDOR – « A marzo aveva detto così e ha avuto ragione. Adesso ci sta ripetendo soprattutto un concetto: vuole che partiamo forte e bene nel debutto contro l’Al Ain ». L’INTERVISTA COMPLETA DI KALULU A LA GAZZETTA DELLO SPORT . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Kalulu svela: «Adesso ci sta ripetendo soprattutto un concetto». La rivelazione sull’allenatore prima del Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: juve - kalulu - ripetendo - concetto

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Kalulu a Gazzetta: “A marzo Tudor aveva detto così che la Juve sarebbe andata in Champions e ha...; Kalulu: Per vincere questo Mondiale rinuncerei a un anno di ferie; Kalulu, certezza bianconera: Mai temuto che la Juventus non mi riscattasse.

Kalulu a Gazzetta: 'Rinuncerei a un anno di ferie per vincere il Mondiale. Mi sono sempre sentito dentro la Juventus' - La Gazzetta dello Sport ha intervistato Pierre Kalulu, tra i giocatori che avranno un ruolo da protagonisti nella Juventus in campo al Mondiale per Club. Secondo ilbianconero.com

Tra dieci giorni il difensore dovrà ripetere gli esami per comprendere il percorso di risanamento: intanto però, chi lo sostituirà per le prossime gare? - Anche perché, al netto del problema alla caviglia di Cambiaso (da monitorare ... Da gazzetta.it