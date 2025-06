Trump | tutti dovrebbero evacuare Teheran

Il recente appello di Trump a evacuare Teheran ha scosso le acque della politica internazionale, alimentando timori e tensioni nella regione. La sua dichiarazione, accompagnata dalla critica all'Iran per aver rifiutato l'accordo nucleare, mette in evidenza le sfide geopolitiche che si intrecciano tra poteri mondiali e nazioni in cerca di stabilitĂ . In questo scenario incerto, il ruolo di leader come Meloni assume un peso ancora piĂš rilevante nel plasmare il futuro globale.

8.30 "Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran".Questo il messaggio lanciato dal presidente Usa su Truth. "L' Iran avrebbe dovuto firmare l'accordo. Che peccatio e che spreco di vite umane Per dirla in modo semplice: l'Iran non può avere un'arma nucleare".L'invito di Trump ha scatenato il panico tra la popolazione della capitale iraniana. Trump ha avuto un incontro bilaterale con il presidente del Consiglio,Giorgia Meloni.Il presidente Usa ha lasciato in anticipo il G7 in Canada per rientrare in Usa per seguire la crisi in MO. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

