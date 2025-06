Trump via dal G7 ma frena su un attacco Usa | Teheran va avacuata

Nel contesto internazionale in rapido fermento, Trump abbandona anticipatamente il G7, ma si mantiene cauto sulla possibilità di un attacco statunitense a Teheran. La diplomazia è in tensione, mentre si intensificano le pressioni per evacuare la regione e prevenirne una crisi maggiore. La situazione resta incerta: l’America preferisce la via del dialogo, ma la minaccia di escalation rimane all’orizzonte. La partita tra diplomacy e confronto armato si fa sempre più complessa.

Il presidente americano ha lasciato anticipatamente il Canada e continua a spingere per un'ipotesi di negoziato tra Israele e Iran

