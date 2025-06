Trump valuta l’opzione militare e intima la resa di Teheran

In un clima di crescente tensione internazionale, Donald Trump si trova al centro di decisioni cruciali che potrebbero cambiare gli equilibri globali. Riunendo il suo team di sicurezza nella Casa Bianca, l'ex presidente valuta l'ipotesi di intervento militare contro l’Iran, sfidando le sue promesse di evitare nuovi conflitti. La scena si fa sempre più incandescente: ora, la posta in gioco è alta e le conseguenze sono imprevedibili.

Donald Trump riunisce il suo team di sicurezza nella Situation Room della Casa Bianca dopo aver abbandonato anticipatamente il G7 canadese. E valuta l'ipotesi di entrare in guerra con Israele contro l'Iran, pur avendo sempre promesso in campagna elettorale di voler evitare nuovi conflitti per gli Usa. Su Truth ha già chiesto una "resa incondizionata" della Repubblica Islamica, dopo aver invitato tutti ad evacuare Teheran e avvisato che "ora abbiamo il controllo completo e totale dei cieli sopra l'Iran" grazie alla superiorità tecnologica militare Usa. Minacciato anche Ali Khamenei: "sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto 'Leader Supremo'.

