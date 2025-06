Trump valuta l' entrata in guerra Khamenei trasferisce poteri esecutivi ai pasdaran | La diretta

La tensione tra Stati Uniti, Iran e Israele raggiunge livelli senza precedenti: Trump valuta un possibile intervento militare, mentre Khamenei trasferisce poteri ai Pasdaran. I raid israeliani e i missili partiti da Teheran alimentano il fronte di uno scontro imminente. Merz commenta: "Israele fa il lavoro sporco per tutti noi", mentre Tel Aviv avverte che le operazioni si espanderanno. La situazione resta caldissima, e il mondo osserva con apprensione: cosa succederĂ nei prossimi giorni?

Raid israeliani in Iran, missili contro lo Stato ebraico da Teheran. Merz: "Israele fa il lavoro sporco per tutti noi". Tel Aviv: "Operazioni militari si espanderanno". Il Wsj: "Il presidente valuta un attacco all'Iran".

