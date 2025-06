Trump valuta di entrare in guerra Meloni | L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica

In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense. Trump valuta di entrare in guerra con l'obiettivo di impedire a Teheran di ottenere armi nucleari, mentre Meloni e il G7 si concentrano sulla stabilità globale. La posta in gioco è alta: un intervento militare potrebbe cambiare gli equilibri internazionali e segnare una svolta decisiva nella crisi mediorientale.

Il presidente degli Stati Uniti sta seriamente considerando di unirsi alla guerra di Israele e di lanciare un raid contro gli impianti nucleari dell'Iran, in particolare quello di Fordow. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica”

In questa notizia si parla di: iran - guerra - trump - valuta

Iran-Gran Bretagna, guerra di spie e pioggia di arresti. L'accusa sull'attentato - Tensione tra Iran e Gran Bretagna: scoppiata una guerra di spie dopo gli arresti di cittadini iraniani nel Regno Unito con l'accusa di spionaggio.

Caro Giuseppe Cruciani, Nicola Porro e compagnia bella, Trump valuta l'entrata in guerra al fianco d'Israele e chiede la resa incondizionata all'Iran. Visto? I fatti mi danno ragione ancora una volta. Il 19 aprile 2024 a Rete 4 avevo detto che Israele è uno Stato Vai su Facebook

Israele-Iran, Trump valuta di entrare in guerra: oltre un’ora di riunione con i consiglieri. Macron: “Errore tentare un cambio di regime” Vai su X

Israele-Iran, Trump valuta di entrare in guerra: oltre un'ora di riunione con i consiglieri. Macron: Errore tentare un cambio di regime; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare»; Trump valuta l'entrata in guerra. Khamenei trasferisce poteri esecutivi ai pasdaran | La diretta.

Trump valuta l'entrata in guerra. Khamenei trasferisce poteri esecutivi ai pasdaran | La diretta - Raid israeliani in Iran, missili contro lo Stato ebraico da Teheran. Si legge su msn.com

Trump valuta l'attacco, Iran si arrenda senza condizioni - Donald Trump riunisce il suo team di sicurezza nella Situation Room della Casa Bianca dopo aver abbandonato anticipatamente il G7 canadese per la crisi mediorientale. Da ansa.it