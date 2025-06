Trump tutti dovrebbero evacuare Teheran

In un messaggio forte e deciso su Truth, Donald Trump lancia un appello urgente: tutti dovrebbero evacuare Teheran, sottolineando quanto sia cruciale impedire all'Iran di ottenere armi nucleari. Con la sua nota fermezza, l'ex presidente ribadisce la necessità di azioni decisive per evitare una catastrofe. La situazione rimane tesa e il mondo attende risposte chiare e immediate per garantire la sicurezza globale.

"L'Iran avrebbe dovuto firmare l''accordo' che gli avevo detto di firmare. Che vergogna, che spreco di vite umane. In poche parole, l'Iran non può avere un'arma nucleare. L'ho ripetuto più e più volte! Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!": lo scrive Donald Trump su Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, tutti dovrebbero evacuare Teheran

