Tensioni esplosive tra Israele e Iran scuotono il Medio Oriente, mentre il mondo osserva con apprensione. Trump, lasciando il G7 per convocare il Consiglio di sicurezza, lancia un messaggio forte: “Tutti dovrebbero evacuare Teheran”. Il suo obiettivo? Aprire un dialogo con l’Iran, ma la condizione è chiara: “Ok se Israele si ferma”. La situazione rimane fragile e imprevedibile: cosa ci riserva il futuro?

Nuova notte di attacchi reciproci tra Israele e Iran. Tre morti nel raid dello Stato ebraico alla tv di Stato della Repubblica Islamica. Il presidente americano lascia il G7 in anticipo e convoca il Consiglio di sicurezza nella Situation Room L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Tutti dovrebbero evacuare Teheran”. Il tycoon vuole colloqui con l’Iran. Risposta: “Ok se Israele si ferma”

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

