Donald Trump sta rompendo gli schemi, smascherando le bugie dietro le politiche ambientaliste e restituendo speranza a un pianeta in pericolo. Le sue azioni rappresentano un cambio di rotta decisivo contro il green fanaticismo, con effetti che potrebbero riscrivere il futuro della Terra. Scopri come questa svolta può influenzare il nostro domani, perché la verità sull’ambiente non può più aspettare. Continua a leggere.

Le politiche energetiche adottate negli ultimi decenni, basate su falsità scientifiche come il climate change, hanno creato povertà nei Paesi ricchi e ulteriormente depauperato il Terzo mondo. Il presidente Usa, ponendo fine a questa follia, sta salvando il pianeta. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump sta liquidando i fanatici del green

