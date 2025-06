trump spiazza tutti e abbandona il g7

Donald Trump sorprende ancora, abbandonando improvvisamente il G7 a Kananaskis e anticipando di 24 ore la sua partenza. Un gesto che ha lasciato tutti sbigottiti e sollevato molte domande sulle sue motivazioni. La decisione di non partecipare all'intera sessione, inclusa l'incontro con Zelensky, evidenzia come il suo stile imprevedibile continui a scuotere gli equilibri internazionali. Ma cosa si cela dietro questa scelta inaspettata?

Donald Trump ha spiazzato tutti i Capi di Stato e di governo presenti al G7 a Kananaskis, comunicando di voler anticipare la partenza di 24 ore. Non rimarrà fino alla fine del summit del G7. Non incontrerà dunque il presidente ucraino Zelensky (che vedrà la premier Meloni) in arrivo sulle montagne rocciose canadesi per partecipare a una sessione di lavoro alla quale prenderà parte il segretario generale della Nato, Mark Rutte. “Devo tornare il prima possibile”, ha detto Trump ai giornalisti al vertice che si stava svolgendo. In precedenza, la Casa Bianca aveva annunciato che sarebbe tornato negli Stati Uniti “a causa di ciò che sta accadendo in Medio Oriente”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it