Trump smentisce Macron su possibile tregua in Iran | Teheran deve essere evacuata subito

In un clima di tensione internazionale, Donald Trump smentisce Macron sulla possibilità di una tregua in Iran, affermando che Teheran deve essere evacuata immediatamente. La decisione arriva dopo la sua partenza anticipata dal Canada, sottolineando quanto siano urgenti le questioni di politica estera che richiedono la sua attenzione. La situazione resta incandescente, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Donald Trump ha lasciato con 24 ore di anticipo il Canada. Lo ha confermato lui stesso, così come la Casa Bianca, sostenendo di avere questioni “molto importanti” di cui occuparsi in patria. Immediato il pensiero che il presidente degli Stati Uniti dovesse far ritorno nello Studio Ovale per occuparsi di una possibile tregua tra Iran . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump smentisce Macron su possibile tregua in Iran: “Teheran deve essere evacuata subito”

In questa notizia si parla di: trump - smentisce - macron - possibile

La balla colossale sugli “Hunger games” per i migranti di Trump: il dipartimento di sicurezza smentisce la bufala - Rumors infondati hanno circolato riguardo a un presunto "Hunger Games" per migranti, ispirato al film di Gary Ross.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del vertice ad Astana ha parlato del prossimo incontro con il presidente Macron Vai su Facebook

Trump smentisce Macron: il ritorno dal G7 non riguarda il cessate il fuoco tra Israele e Iran; G7, Trump risponde a Macron: Ha detto il falso sulla mia partenza; Iran, Trump firma la de-escalation. Poi la polemica con Macron: Lascio il G7, ma non è come dice lui | La diretta.

Iran, Trump firma la de-escalation. Poi la polemica con Macron: "Lascio il G7, ma non è come dice lui" | La diretta - Il tycoon torna a Whashington e smentisce Macron: "Ha detto il falso sul perché vado via. Lo riporta msn.com

Donald Trump attacca Emmanuel Macron dopo il G7: le parole che infiammano le relazioni USA-Francia - Donald Trump ha risposto in modo veemente alle affermazioni del presidente francese Emmanuel Macron, accusandolo di essere sempre fuori strada. Riporta notizie.it