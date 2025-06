Trump smentisce Macron | Non ho lasciato il G7 in anticipo per gestire tregua tra Iran e Israele

In un botta e risposta tra Donald Trump e Emmanuel Macron, il tycoon americano smentisce di aver abbandonato il G7 in anticipo per favorire una tregua tra Iran e Israele. Con decisione, Trump conferma di aver lasciato il Canada 24 ore prima, sostenendo di dover affrontare questioni cruciali in patria. Ma cosa c’è dietro questa diplomazia a…

Donald Trump ha lasciato con 24 ore di anticipo il Canada. Lo ha confermato lui stesso, così come la Casa Bianca, sostenendo di avere questioni “molto importanti” di cui occuparsi in patria. Immediato il pensiero che il presidente degli Stati Uniti dovesse far ritorno nello Studio Ovale per occuparsi di una possibile tregua tra Iran . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump smentisce Macron: “Non ho lasciato il G7 in anticipo per gestire tregua tra Iran e Israele”

