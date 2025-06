Trump smentisce Macron | il ritorno dal G7 non riguarda il cessate il fuoco tra Israele e Iran

In un acceso scontro diplomatico, Donald Trump smentisce le affermazioni di Macron sul motivo del suo ritorno anticipato dal G7, chiarendo che non c’entra nulla con il delicato equilibrio tra Israele e Iran. La polemica mette in luce le tensioni tra gli alleati e le interpretazioni contrastanti delle mosse politiche più importanti. Ma cosa rivela questa disputa sulle dinamiche internazionali in gioco?

Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che il suo ritorno anticipato a Washington dal G7 non ha "nulla a che fare con un cessate il fuoco " tra Israele e Iran. "Il presidente francese Emmanuel Macron, per farsi pubblicità, ha erroneamente affermato che ho lasciato il vertice del G7 in Canada per tornare a Washington e lavorare a un 'cessate il fuoco' tra Israele e Iran. Falso!": ha scritto Trump sul suo social network Truth. Macron "non ha idea del perché io sia ora in viaggio per Washington, ma di certo non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco. È molto più grande di questo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump smentisce Macron: il ritorno dal G7 non riguarda il cessate il fuoco tra Israele e Iran

