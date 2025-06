Trump smentisce Macron al G7 | Non sa di cosa parla

Nel vivace mondo della diplomazia internazionale, le dichiarazioni di Trump e Macron continuano a far discutere. Recentemente, il presidente degli Stati Uniti ha smentito categoricamente le voci su un suo presunto ruolo di mediatore tra Iran e Israele, accusando invece il collega francese di cercare visibilità a suo discapito. Ma cosa c'è davvero dietro il ritorno anticipato di Trump a Washington? La verità si nasconde tra le righe di questa intricata vicenda.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha smentito attraverso un post sul suo social network maga Truth le voci secondo cui il suo rientro anticipato a Washington dal vertice del G7 in Canada sarebbe legato a un tentativo di mediazione per un cessate il fuoco tra Iran e Israele. “Macron, in cerca di visibilità, ha detto che sto tornando per mediare un accordo. Falso! Non ha idea del motivo del mio rientro, ma non riguarda un cessate il fuoco”, ha scritto l'ex presidente. Trump ha aggiunto che si tratta di “qualcosa di molto più grande” e ha attaccato il presidente francese: “Che lo faccia apposta o no, Emmanuel sbaglia sempre”. 🔗 Leggi su Iltempo.it