Trump si ribella al G7 | Perché manca lo zar? E su Israele e Iran allontana la tregua

Nel cuore di un G7 turbolento, Donald Trump sfida le convenzioni: rifiuta di firmare la dichiarazione sulla de-escalation e mette in discussione il ruolo della Cina nel dialogo globale. La sua ribellione, alimentata dall’assenza dello Zar e dai delicati rapporti tra Israele e Iran, accende nuovi fermenti nelle geopolitiche internazionali. Ma cosa ci riserva questa strategia audace? Scopriamolo insieme, continuando a leggere.

Il presidente non vuole firmare la dichiarazione per una de-escalation. Poi provoca: «Il summit dei grandi andrebbe aperto anche alla Cina». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump si ribella al G7: «PerchĂ© manca lo zar?» E su Israele e Iran allontana la tregua

In questa notizia si parla di: trump - ribella - manca - israele

La vendetta di Trump su Harvard: stop agli studenti stranieri. L'università si ribella e fa causa | Che succede ora ai 280 italiani - In un contesto di crisi diplomatica, Trump reagisce con una “vendetta” contro Harvard, vietando l’ingresso agli studenti stranieri.

Trump: «Avvisato in anticipo dei raid di Israele, l'Iran non può avere la bomba nucleare». E Tajani convoca una riunione di emergenza alla Farnesina Vai su Facebook

L'Oman annuncia: Cessate il fuoco tra Usa e Houthi. - Gli Houthi non abbandoneranno la Striscia di Gaza a qualunque costo; Netanyahu e Trump. L'esultanza e i sospetti (di A. De Girolamo, E. Catassi); Il summit islamico accende lo scontro tra Abu Mazen e Trump.

Israele, Media: «Trump riconoscerà lo Stato della Palestina». L'ambasciatore Usa smentisce: «Una sciocchezza» - Secondo fonti diplomatiche dei Paesi del Golfo persico Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare ... Lo riporta ilmessaggero.it

Trump vola in Medio Oriente. Non andrà in Israele, la missione è economica - commerciali, la destinazione del primo viaggio all'estero del presidente americano Donald Trump nel suo secondo mandato. Da msn.com