Trump ‘show’ con Starmer | fogli volano e poi la gaffe – Video

Un episodio che rimarrà nella memoria: Donald Trump, nel suo tipico stile spettacolare, si presenta davanti a Starmer con un gesto teatrale, ma il vento ha altri piani, facendo volare i fogli e creando un momento imbarazzante. Tra intenti di firma e sventolii inaspettati, la scena si trasforma in un vero e proprio show comico. Scopriamo come un semplice gesto può trasformarsi in una gaffe memorabile.

(Adnkronos) – Poteva andare meglio. Donald Trump, prima di lasciare in anticipo il G7, firma l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito. Il presidente americano si presenta davanti alla stampa con il premier britannico Keir Starmer. Il vento gli gioca un brutto scherzo, i fogli volano via dalla cartellina aperta con gesto teatrale. Non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Trump, il video dello 'show' con Starmer. Va tutto storto.

