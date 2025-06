Trump sbugiarda Macron e scatena nuove tensioni | cosa c’è dietro l’ultimo schiaffo del Presidente all’Europa

In un crescendo di tensioni diplomatiche, Donald Trump scardina le certezze di Emmanuel Macron, portando al centro del dibattito un nuovo capitolo di scontro tra Stati Uniti ed Europa. Dall’alto delle sue piattaforme social, l’ex presidente americano sfida la versione dei fatti del leader francese, rivelando retroscena nascosti sul conflitto tra Israele e Iran. Ma cosa si cela davvero dietro questo ennesimo episodio? La risposta apre a uno scenario intricatamente politico e geopolitico che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Donald Trump stavolta non si limita a uno dei suoi soliti slogan elettorali. Dall'alto di Truth Social, il presidente americano ha demolito senza mezze misure Emmanuel Macron, accusandolo di " non avere idea " di cosa stia succedendo davvero dietro le quinte del conflitto tra Israele e Iran. "Il presidente francese in cerca di pubblicitĂ ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per lavorare a un cessate il fuoco. Sbagliato!", ha tuonato Trump, promettendo "molto di più" di una tregua di facciata. Macron, dal canto suo, aveva provato a vendere la partenza anticipata di Trump come un gesto atto a intestarsi un ruolo da mediatore di pace.