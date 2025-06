Trump | Sappiamo in che bunker è Khamenei si arrenda | Abbiamo il controllo dei cieli di Teheran | Media | Israele pensa che gli Usa si uniranno alla guerra

In un clima di tensione crescente, le principali potenze mondiali si confrontano sulla scena mediorientale, tra smentite, operazioni segrete e alleanze imprevedibili. Trump, Khamenei, Israele e gli Stati Uniti sembrano intrecciare un gioco di strategie e minacce, mentre la comunità internazionale osserva con apprensione. In questo scenario complesso, l’attenzione resta alta: cosa ci riserva il futuro in Iran e oltre?

Aiea: "Da raid impatti sulla centrale nucleare di Natanz". Merz (Germania): "Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi in Iran". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Sappiamo in che bunker è Khamenei, si arrenda | Abbiamo il controllo dei cieli di Teheran" | Media: Israele pensa che gli Usa si uniranno alla guerra

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

Un'altra notte di guerra, tra missili e bombe centinaia di morti. Uccisi 14 scienziati iraniani Trump alla Abc: "Putin pronto a mediare tra Teheran e Gerusalemme". Israele, prorogato fino a 30 giugno stato emergenza. Irna: "Da inizio conflitto 200 vittime in Iran". "A Vai su Facebook

Israele-Iran, news. Media, Trump valuta attacco a Teheran. Aiea,impatto su sito arricchimento Natanz; Trump: Sappiamo in che bunker è Khamenei, si arrenda | Abbiamo il controllo dei cieli di Teheran | Aiea: Da raid impatti sulla centrale nucleare di Natanz| Live; Trump: “Sappiamo dov’è Khamenei, si arrenda”. Usa e Germania studiano l'entrata in guerra.

"L'Iran si arrenda". Trump conforta e terrorizza, tra dialogo e bombe: "Sappiamo bene dov'è Khamenei" - escalation, ma poi scrive un messaggio folle sui social sull'evacuazione di Teheran. Riporta huffingtonpost.it

Riunione alla Casa Bianca per decidere se entrare in guerra. Trump: "Sappiamo dov'è Khamenei" | La diretta - Raid israeliani in Iran, missili contro lo Stato ebraico da Teheran. Scrive msn.com