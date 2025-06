Trump | Sappiamo dov' è Khamenei Resa incondizionata dell' Iran E gli Usa schierano caccia in Medio Oriente | La diretta

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: tra raid israeliani in Iran, missili contro Israele e la crescente presenza militare degli USA, la regione si trova sul filo del rasoio. Khamenei chiede una resa incondizionata, mentre le operazioni si intensificano e Tel Aviv avvisa di ulteriori escalation. In questo scenario complesso, l'intera comunità internazionale si interroga sul rischio di un conflitto globale. La situazione è destinata a evolversi rapidamente, con sviluppi che potrebbero rimodellare il futuro della regione e oltre.

Raid israeliani in Iran, missili contro lo Stato ebraico da Teheran. Merz: "Israele fa il lavoro sporco per tutti noi". Tel Aviv: "Operazioni militari si espanderanno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Sappiamo dov'è Khamenei. Resa incondizionata dell'Iran". E gli Usa schierano caccia in Medio Oriente | La diretta

In questa notizia si parla di: iran - trump - sappiamo - khamenei

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

(Da HuffpostItalia) Immediato il richiamo all'orgoglio dell'Ayatollah Khamenei, che promette che farà pentire Israele. Ma il colpo ricevuto è durissimo: uccisi generali e scienziati, colpiti siti militari e nucleari, ma anche edifici residenziali. Trump agli iraniani: torn Vai su Facebook

Iran, nuvoa ondata di attacchi contro Israele. Trump: «Sappiamo dov'è Khamenei, per ora non lo uccideremo»; ++ Trump, sappiamo dov'e' Khamenei, per ora non lo uccideremo ++; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei.

Chiudere la partita Iran. Trump conforta e terrorizza, tra dialogo e bombe - escalation fra Israele e Iran, ma poi scrive un messaggio folle sui social sull'evacuazione di Teheran. Segnala huffingtonpost.it

ISRAELE-IRAN/ “Khamenei può rinunciare all’atomica solo se le garanzie di sicurezza gliele dà la Russia” - Per risolvere le crisi, anche quella ucraina, ci vuole un’altra Yalta, che coinvolga la Cina ... ilsussidiario.net scrive