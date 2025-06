Trump ora abbiamo il controllo totale dei cieli sull' Iran

In un messaggio criptico su Truth, Donald Trump rivela con orgoglio che gli Stati Uniti hanno acquisito il controllo totale dei cieli sopra l'Iran. Nonostante i sofisticati sistemi di difesa iraniani, Trump sottolinea come l'innovazione americana sia insuperabile, confermando ancora una volta la supremazia tecnologica degli Stati Uniti. Ma cosa significherĂ questa mossa strategica nel complicato scacchiere internazionale?

Con un post un po' criptico su Truth, Donald Trump dichiara che "ora abbiamo il controllo completo e totale dei cieli sopra l'Iran". "L'Iran - scrive - disponeva di buoni sistemi di tracciamento aereo e di altra attrezzatura difensiva, e in abbondanza, ma non può competere con la "roba" ideata, progettata e costruita in America. Nessuno lo fa meglio della cara, vecchia Usa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, ora abbiamo il controllo totale dei cieli sull'Iran

