Trump ' non mi sono messo in contatto con Iran fake news'

Dopo il G7 in Canada, Donald Trump smentisce con fermezza le voci false che lo indicano come contattato con l’Iran per colloqui di pace. In un messaggio su Truth, l’ex presidente ribadisce la sua posizione e invita Teheran a prendere contatto, sottolineando che avrebbe potuto salvare molte vite accettando l’accordo proposto. La verità, secondo Trump, è chiara: le fake news sono strumenti di disinformazione.

"Non mi sono in alcun modo e in alcuna forma messo in contatto con l'Iran per colloqui di pace. Ancora una volta queste sono FAKE NEWS fabbricate ad arte!": lo scrive Donald Trump su Truth appena rientrato dal G7 in Canada. "Se vogliono parlare - aggiunge il presidente americano - sanno come raggiungermi. Avrebbero dovuto accettare l'accordo che era sul tavolo, avrebbero salvato molte vite!!!". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'non mi sono messo in contatto con Iran, fake news'

