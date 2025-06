Trump | Non ho contattato Iran Con accordo su nucleare avrebbero salvato vite

In un mondo segnato da tensioni e delicate trattative, le parole di Donald Trump chiariscono la sua posizione riguardo ai contatti con l'Iran. Il presidente statunitense ha infatti negato ogni comunicazione ufficiale con Teheran, sottolineando come un accordo sul nucleare avrebbe potuto salvare molte vite. La questione rimane centrale nel panorama geopolitico, lasciando aperte domande e riflessioni sulle possibilità di dialogo e pace.

(Adnkronos) ‚Äď Nessun colloquio tra Donald Trump e l'Iran. A confermarlo oggi, marted√¨ 17 giugno, √® stato lo stesso presidente degli Stati Uniti: ''Non ho contattato l'Iran per 'colloqui di pace' in alcun modo, forma o modo. Questa √® solo un'altra falsa notizia inventata', ha scritto Trump sul suo social Truth, smentendo cos√¨ le indiscrezioni . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: ‚Äústrategia vincente‚ÄĚ da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: trump - iran - contattato - accordo

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Siccome l'Iran sta devastando quel fazzoletto di terra che è Israele (come avevo previsto), e siccome l'Iran potrebbe cancellare Tel Aviv dalla faccia della Terra se iniziasse a sparare sui civili come Israele è solito fare, ecco che Trump annuncia che gli Stati Uni Vai su Facebook

Iran-Israele, il messaggio di Trump che accusa Teheran; Suonano le sirene in Israele. In arrivo droni e missili dall'Iran - Suonano le sirene; Trump, credo che l'Iran firmerà un accordo sul nucleare.

Trump: ‚ÄúNon ho contattato Iran. Con accordo su nucleare avrebbero salvato vite‚ÄĚ - A confermarlo oggi, martedì 17 giugno, è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti: ''Non ho contattato l'Iran per 'colloqui di pace' in al ... Come scrive msn.com

Israele-Iran, Trump: "Teheran firmerà accordo" - "La relazione che abbiamo è fantastica", dice Trump presentando la firma dell'accordo commerciale tra ... Si legge su msn.com