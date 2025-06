Trump nella Situation Room | valuta di entrare in guerra e all' Iran dice | Resa incondizionata abbiamo il controllo dei cieli e sappiamo dov' è Khamenei | Suonate le sirene a Tel Aviv | Nuovi raid di Israele a Teheran

In un clima di tensione crescente, Trump nella Situation Room valuta l’ipotesi di entrare in guerra e l’Iran risponde con una resa incondizionata, mentre i cieli sono sotto controllo e le sirene suonano a Tel Aviv. Nuovi raid israeliani su Teheran e l’AIEA segnano una escalation drammatica, con impatti sulla centrale di Natanz. La regione è in balia di decisioni decisive che potrebbero cambiare il corso della storia.

Aiea: "Da raid impatti sulla centrale nucleare di Natanz". Merz (Germania): "Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi in Iran".

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

