Trump nella situation room | gli Stati Uniti pronti a entrare in guerra al fianco di Israele

L'eco delle tensioni tra Stati Uniti e Iran risuona nella Situation Room, mentre Trump minaccia duramente l'ayatollah Khamenei e prepara il terreno a una possibile escalation militare. Con un avvertimento deciso e un atteggiamento di fermezza, Washington si mobilita per difendere i propri interessi e supportare Israele in un contesto di crisi crescente. La situazione è in bilico e il mondo osserva attentamente...

Donald Trump ha lanciato un ultimatum alla guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei: deve arrendersi. «Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto ‘Leader Supremo’. È un bersaglio facile, ma lì è al sicuro», ha scritto su Truth. «Non lo elimineremo (uccideremo!), almeno non per ora. Ma non vogliamo che vengano lanciati missili contro civili o soldati americani. La nostra pazienza sta finendo», ha avvertito. E il messaggio è stato ancora più chiaro in un secondo post scritto a caratteri cubitali: «Resa incondizionata”». E Teheran lancia il decimo attacco contro Israele. Il presidente degli Stati Uniti, alla ricerca di una soluzione del conflitto, si è fatto sentire con una serie di post social mentre l’Iran lancia l’ennesima ondata di missili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump nella situation room: gli Stati Uniti pronti a entrare in guerra al fianco di Israele

