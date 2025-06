Trump nella situation room | gli Stati Uniti pronti a entrare ad attaccare l’Iran al fianco di Israele

In un contesto di tensioni crescenti, Donald Trump si presenta deciso nella Situation Room, mentre gli Stati Uniti preparano un'eventuale azione militare contro l'Iran, al fianco di Israele. L’ultimatum all’ayatollah Khamenei segna un punto di svolta, con una minaccia che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici. La situazione si fa sempre più calda, e il mondo si interroga su quali saranno le prossime mosse di Washington. La diplomazia potrebbe cedere il passo alla forza, e il messaggio è...

Donald Trump ha lanciato un ultimatum alla guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei: deve arrendersi. «Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto ‘Leader Supremo’. È un bersaglio facile, ma lì è al sicuro», ha scritto su Truth. «Non lo elimineremo (uccideremo!), almeno non per ora. Ma non vogliamo che vengano lanciati missili contro civili o soldati americani. La nostra pazienza sta finendo», ha avvertito. E il messaggio è stato ancora più chiaro in un secondo post scritto a caratteri cubitali: «Resa incondizionata”». E Teheran lancia il decimo attacco contro Israele. Il presidente degli Stati Uniti, alla ricerca di una soluzione del conflitto, si è fatto sentire con una serie di post social mentre l’Iran lancia l’ennesima ondata di missili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump nella situation room: gli Stati Uniti pronti a entrare ad attaccare l’Iran al fianco di Israele

In questa notizia si parla di: iran - trump - situation - room

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

La mossa di Trump: via dal G7, convocata una riunione nella Situation room Vai su Facebook

Se #Trump divide l’Occidente sul ruolo di #Putin nel conflitto Israele-Iran G7, ORDINE MONDIALE ADDIO @ecisnetto con @Ric_Alcaro Coord. ricerche e Attori globali @IAIonline ,@marcmond74, Prof History of conflicts e Storia contemporanea e Amb. Stefan Vai su X

Trump nella situation room: gli Stati Uniti pronti a entrare in guerra al fianco di Israele; Caos Trump al G7, parte in anticipo e se la prende con Macron; Israele-Iran, news. Media, Trump valuta attacco a Teheran. Aiea,impatto su sito arricchimento Natanz.

Iran: media, Trump sta considerando seriamente di lanciare attacco - (LaPresse) – Il presidente Donald Trump si riunirà a breve con il suo team per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per prendere decisioni sulla politica degli ... Riporta msn.com

Guerra Iran-Israele, Trump abbandona il G7: «Ma non c'entra con tregua fra Teheran e Tel Aviv» - Lo dichiara Donald Trump che lascia il G7 in anticipo e ha convocato il consiglio di sicurezza nella Situation room. Secondo ilmattino.it