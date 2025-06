Trump | Macron sbaglia sempre non è vero che sono andato via dal G7 per trattare con l’Iran

Nel mondo della politica internazionale, le dichiarazioni spesso accendono dibattiti infuocati e dispute pubbliche. Recentemente, Donald Trump ha puntato il dito contro Emmanuel Macron, accusandolo di aver diffuso informazioni false circa il motivo del suo ritorno a Washington durante il G7. Tra accuse e smentite, si delineano tensioni che coinvolgono questioni delicate come i rapporti con l'Iran e le dinamiche internazionali. Ma cosa c’è dietro questa polemica?

Donald Trump in un messaggio pubblicato su Truth, ha attaccato Emmanuel Macron per aver diffuso, a suo dire, informazioni infondate: «Il presidente francese, alla ricerca di visibilitĂ , ha erroneamente affermato che ho lasciato il vertice del G7 in Canada per tornare a Washington e lavorare a un cessate il fuoco fra Israele e Iran. Falso! Non ha idea del motivo per cui mi sto recando a Washington, ma di certo non ha nulla a che vedere con un cessate il fuoco. Si tratta di qualcosa di molto piĂą grande. Che lo faccia intenzionalmente o meno, Emmanuel sbaglia sempre» e invitando il pubblico a «restare sintonizzati». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «Macron sbaglia sempre, non è vero che sono andato via dal G7 per trattare con l’Iran»

