Trump ' l' Ue non sta offrendo un accordo equo sui dazi'

In un clima di tensione crescente tra Stati Uniti e Unione Europea, Donald Trump denuncia una mancanza di equità nei negoziati sui dazi, sottolineando che "per il momento" l'UE non offre un accordo giusto. Le sue parole evidenziano una posizione ferma: o si trova un'intesa vantaggiosa, o le conseguenze saranno inevitabili. La partita commerciale si fa sempre più complessa, lasciando presagire sviluppi intensi nelle prossime settimane.

"Per il momento" l'Ue non sta offrendo "un accordo equo" sui dazi. Lo afferma Donald Trump. Gli europei "non stanno offrendo un accordo equo in questo momento" per allentare la guerra commerciale con gli Stati Uniti, ha detto Trump. "O troviamo un buon accordo, o pagheranno qualsiasi cifra diremo loro di pagare", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, parlando sull'aereo di ritorno dal vertice del G7 in Canada. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'l'Ue non sta offrendo un accordo equo sui dazi'

In questa notizia si parla di: accordo - trump - offrendo - equo

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

Trump: 'L'Ue non sta offrendo un accordo equo sui dazi'; Trump, 'l'Ue non sta offrendo un accordo equo sui dazi'; Trump, 'l'Ue non sta offrendo un accordo equo sui dazi'.

Trump: 'L'Ue non sta offrendo un accordo equo sui dazi' - "O troviamo un buon accordo, o pagheranno qualsiasi cifra gli diremo di pagare", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Dazi, Donald Trump: "L'Ue non sta offrendo un accordo equo" - Il presidente americano Donald Trump ha infatti affermato che Bruxelles "non sta offrendo, per ora, un accordo equo". Riporta msn.com