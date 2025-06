Trump | L' Iran pronto a trattare Nuovo attacco di Teheran | lanciati una ventina di missili un bus a fuoco

Tra tensioni alle stelle e minacce di escalation, il mondo si interroga: cosa ci riserva il futuro tra Iran, Israele e gli Stati Uniti? L'ultimo dossier segreto svelato mette in discussione l'equilibrio globale, mentre i mercati reagiscono all'incertezza con aumenti nei prezzi di gas, petrolio e oro. Tra attacchi e trattative, il rischio di un conflitto su vasta scala cresce, e il nostro ruolo diventa ancora piĂą cruciale nel seguire e comprendere gli sviluppi.

"Almeno 10 bombe atomiche": il dossier segreto che ha scatenato la guerra tra Israele e Iran Come Israele vuole distruggere il cuore del programma nucleare iraniano Così l'Iran potrebbe "chiudere il rubinetto" del petrolio Volano i prezzi di gas, petrolio e oro L'offensiva. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump: "L'Iran pronto a trattare". Nuovo attacco di Teheran: lanciati una ventina di missili, un bus a fuoco

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

