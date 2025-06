Trump lascia in anticipo il G7 Macron | Positivo è per il cessate il fuoco in Iran La replica | Falso lui sbaglia sempre È per molto di più

In un clima di tensioni e accuse reciproche, Donald Trump e Emmanuel Macron si affrontano con dichiarazioni durissime. Mentre il presidente americano lascia in anticipo il G7 per la situazione in Medio Oriente, il leader francese viene apostrofato come "sempre sbagliato". La scena è pronta a scrivere un nuovo capitolo di confronti politici ad alta tensione, dove ogni parola può cambiare gli equilibri internazionali. Ma cosa succederà davvero?

“ Macron ha detto il falso, sbaglia sempre “. Il presidente Usa, Donald Trump replica così – con toni duri – al presidente francese smentendo quanto da lui dichiarato. Tutto parte dalla decisione del tycoon di lasciare in anticipo il G7 in Canada per tornare subito a Washington e ordinando al suo staff per la sicurezza nazionale di tenersi pronto per una riunione nella Situation Room. “A causa di quanto sta accadendo in Medio Oriente, il presidente Trump partirà stasera dopo una cena con i capi di Stato”, aveva dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Così, il presidente francese Emmanuel Macron – a margine del summit in Canada – ha definito positiva la partenza anticipata di Trump dal G7, visto l’obiettivo di ottenere un cessate il fuoco in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump lascia in anticipo il G7, Macron: “Positivo, è per il cessate il fuoco in Iran”. La replica: “Falso, lui sbaglia sempre. È per molto di più”

In questa notizia si parla di: trump - anticipo - macron - replica

Missili sulla tv degli ayatollah. Trump: «L’Iran pronto a trattare». E Netanyahu: «Uccidere Khamenei? Metterebbe fine alla guerra»G7, Trump lascia in anticipo: «Tutti dovrebbero evacuare Teheran» - Le tensioni tra Iran, Israele e gli Stati Uniti raggiungono un punto critico: missili sulla TV degli ayatollah, minacce di assalti e manovre diplomatiche intense.

G7, Trump lascia in anticipo il vertice per tornare a Washington; San Pietro. Trump, Macron, Zelensky e il mistero della terza sedia.; E Trump «affonda» Zelensky.

Trump contro Macron: «Sbaglia sempre, cerca pubblicità. Non sa perché ho lasciato il G7, certamente non per l'Iran» - «Il presidente francese in cerca di pubblicità ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per tornare a Washington e lavorare a un cessate ... Da ilmattino.it

Trump contro Macron: “Sbaglia sempre e cerca pubblicità, non sa perché ho lasciato il G7” - Il presidente degli Stati Uniti, ha smentito pubblicamente l'omologo francese, negando di aver anticipato il suo rientro a Washington dal G7 in Canada ... Riporta fanpage.it