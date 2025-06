Trump lascia in anticipo il G7 e avverte | Via da Teheran I leader chiedono la de-escalation in Medio Oriente

Una notte di tensione tra Medio Oriente e il mondo intero: mentre Trump abbandona anticipatamente il G7, i leader internazionali chiedono de-escalation in Medio Oriente, tra esplosioni a Tel Aviv e attacchi in Iran. La regione è al centro di un'instabilità crescente, con le sirene d’allarme che squillano e le tensioni che raggiungono un nuovo picco. In questo scenario delicato, la diplomazia si fa più urgente che mai.

Forti esplosioni nel centro di Tel Aviv, attacchi su vasta scala nell'Iran occidentale'. E' stata un'altra notte di fuoco su entrambi i fronti, con Israele che ha inviato un allarme aereo sui cellulari dei cittadini avvertendo la popolazione del lancio di missili. L'Esercito ha reso noto che il sistema di difesa è stato attivato. Le sirene suonano in numerose aree del Paese. G7, Iran principale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump lascia in anticipo il G7 e avverte: "Via da Teheran". I leader chiedono la de-escalation in Medio Oriente

In questa notizia si parla di: trump - lascia - anticipo - avverte

La storica stretta di mano fra Trump e Sharaa lascia spiazzato Israele - La storica stretta di mano tra Trump e Sharaa ha sorpreso Israele, suscitando reazioni miste. Il presidente statunitense ha descritto Sharaa come un giovane combattente con un passato significativo e buone chance di successo, mentre a bordo dell'Air Force One si stava dirigendo verso Doha, aprendo a nuovi scenari geopolitici nella regione.

Presi di mira siti nucleari in più aree del Paese. Violente esplosioni anche a Teheran. L'AIEA monitora i livelli delle radiazioni. "Il colpo iniziale è stato un successo, andremo avanti per giorni", avverte Netanyahu. Khamenei minaccia: "Destino di Israele doloros Vai su Facebook

Medio Oriente: Trump lascia in anticipo il G7 avverte: 'Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran'; Trump lascia in anticipo il G7 e sui social avverte: “Tutti dovrebbero evacuare Teheran”; Trump abbandona anticipatamente vertice G7 in Canada a causa della crisi in Medio Oriente. E sui social avverte: «Tutti dovrebbero immediatamente evacuare Teheran».

Medio Oriente: Trump lascia in anticipo il G7 e sui social avverte: 'Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran' - "L'Iran è la principale fonte di instabilità e terrorismo della regione". Da ansa.it

Medio Oriente: Trump lascia in anticipo il G7 avverte: 'Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran' - Iran Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che il suo ritorno anticipato a Washington dal G7 non ha "nulla a che fare con un cessate ... Scrive stabiachannel.it