trump lascia il g7 maltratta macron e pure gli isolazionisti a casa sua

Donald Trump sorprende ancora, abbandonando il G7 e criticando Macron, mentre si concentra sulla sua agenda personale: mettere fine alla guerra tra Israele e Iran. Un gesto che solleva molte domande e riflette le complesse dinamiche geopolitiche di oggi. Ma cosa ci attende ora nel panorama internazionale? La risposta potrebbe risiedere nelle mosse future di un leader imprevedibile e determinato a seguire il proprio percorso.

Donald Trump è arrivato al G7 lamentandosi del fatto che Vladimir Putin è trattato troppo male dai partner occidentali che non vogliono la pace ( poco dopo il presidente russo ha colpito di nuovo Kyiv: 14 morti ), se n'è andato in anticipo perché vuole fermare la guerra tra Israele e l'Iran non si sa bene come ma sicuramente non per le ragioni che ha citato Emmanuel Macron (il presidente francese “non ha idea del perché io sia ora in viaggio, ma di certo non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco, è molto più grande di questo: che lo voglia o no, Emmanuel non lo capisce mai”), e intanto ha scatenato un altro conflitto, senza bombe ma con effetti deleteri sulla già poco credibile Amministrazione americana: contro Tucker Carlson, “kooky Carlson”, lo strambo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it