Trump lascia il G7 in anticipo per affrontare la crisi Iran-Israele

Donald Trump sorprende al G7, lasciando in anticipo per tornare a Washington e affrontare la delicata crisi tra Israele e Iran. La sua decisione, presa dopo una cena dedicata a questioni geopolitiche, evidenzia l'urgenza di intervenire in un contesto complesso e pericoloso. Mentre i leader discutono intensamente, le sorti di questa difficile situazione sono appese a un filo, e il ritorno di Trump potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

Kananaskis (Alberta), 17 giu. (askanews) - Donald Trump lascia in anticipo il G7 in Canada e torna a Washington dove è già convocata la "situation room" per affrontare la crisi tra Israele e Iran. Trump è andato via dopo una cena dedicata proprio ai temi geopolitici. "Devo tornare per ovvie ragioni", ha detto lo stesso presidente a margine della foto di famiglia. "Abbiamo avuto un ottimo rapporto con tutti ed è molto bello. Vorrei poter rimanere anche domani, ma loro capiscono. È una cosa seria", ha spiegato ai giornalisti. Il premier canadese, Mark Carney, ha aggiunto: "Sono molto grato per la presenza del presidente e capisco perfettamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump lascia il G7 in anticipo per affrontare la crisi Iran-Israele

