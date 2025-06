Trump lascia G7 per quanto sta accadendo in Medio Oriente

Il G7 si conclude con un clima di successi e approfondimenti strategici, tra accordi commerciali e incontri di rilievo. Tuttavia, l’attenzione internazionale si sposta immediatamente su quanto sta accadendo in Medio Oriente, una regione che richiede tutta la nostra attenzione. Per questo motivo, il presidente Trump farà ritorno negli Stati Uniti prima del previsto, dimostrando come le crisi globali possano cambiare rapidamente i programmi dei leader mondiali.

"Il presidente Trump ha trascorso una splendida giornata al G7, firmando anche un importante accordo commerciale con il Regno Unito e il primo Ministro Keir Starmer. Molto è stato fatto, ma a causa di quanto sta accadendo in Medio Oriente, il presidente Trump partirĂ stasera dopo una cena con i capi di Stato": lo scrive la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump lascia G7 per quanto sta accadendo in Medio Oriente

