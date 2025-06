Trump | Iran rinunci completamente al programma nucleare

Donald Trump sottolinea la volontà di ottenere una rinuncia totale dell'Iran al suo programma nucleare, segnando un punto di svolta nelle tensioni mediorientali. Mentre Israele intensifica le sue azioni, gli Stati Uniti puntano a una soluzione definitiva, non a semplici cessate il fuoco. La strada verso una pace duratura passa attraverso il ritiro completo di Teheran dalle armi nucleari, un obiettivo che potrebbe ridisegnare lo scenario geopolitico della regione.

Il presidente americano Donald Trump ''non si aspetta che Israele allenti la sua battaglia contro l'Iran'' e che cerchi un cessate il fuoco. Piuttosto Israele, così come anche gli Stati Uniti, stanno cercando una ''fine reale'' alla questione nucleare iraniana, ovvero che l'Iran ''rinunci. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump: "Iran rinunci completamente al programma nucleare"

In questa notizia si parla di: iran - trump - rinunci - nucleare

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

SENSATO Trump in pratica ce la sta imboccando. Afferma di aver dato all'Iran 60 giorni di tempo per raggiungere un accordo, loro hanno detto di no e "il 61° avete visto cosa è successo". Ecco la mia opinione: Trump ha ostacolato l'attacco di Israele all'Iran, da Vai su X

L’AIEA ha accusato ufficialmente l’Iran di violare gli obblighi internazionali sulla non proliferazione nucleare. Prove scientifiche suggeriscono un passato programma militare e un presente sempre più opaco. La diplomazia è in stallo, e la possibilità di nuove s Vai su Facebook

L’Iran chiede la fine della guerra e vuole negoziare con Trump: “Pronti a rinunciare all’arricchimento nucleare”; Guerra Iran-Israele, Trump: «No a cessate il fuoco». Missile iraniano colpisce vicino Tel Aviv, esplosioni a G; La tragedia di un fallimento del negoziato sul nucleare iraniano.

L’Iran chiede dialogo, Trump alza la posta: la crisi nucleare torna a incandescenti - Mentre i cieli del Medio Oriente continuano a essere solcati da missili e droni, l’Iran – stretto nella morsa dell’offensiva israeliana – sembra aver cambiato rotta, aprendo alla possibilità di ripren ... Lo riporta informazione.it

Trump, credo che l'Iran firmerà un accordo sul nucleare - "Credo che verrà firmato un accordo (sul nucleare, ndr), l'Iran sarebbe pazzo a non firmare. ansa.it scrive