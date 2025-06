Trump | Iran non può avere un' arma nucleare non c' è bisogno di approfondire troppo la questione

In un mondo sempre più complesso, le dichiarazioni di Donald Trump sulla minaccia nucleare iraniana risuonano chiare e decise. La sua posizione è netta: l'Iran non può possedere armi nucleari, e l’obiettivo va oltre un semplice cessate il fuoco. È una chiamata a una soluzione duratura, una vera fine del conflitto tra Iran e Israele. Ma cosa si nasconde dietro queste parole? Scopriamolo insieme.

(Agenzia Vista) Usa, 17 giugno 2025 "L'Iran non può avere un'arma nucleare. È molto semplice: non c'è bisogno di approfondire troppo la questione. Semplicemente non possono avere un'arma nucleare. Non sto cercando un cessate il fuoco, stiamo cercando di fare meglio di un cessate il fuoco, una fine vera della guerra tra Iran e Israele. Non ho detto che cerco un cessate il fuoco. Emmanuel (Macron) è un bravo ragazzo, ma non ci prende molto spesso”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One dopo essere atterrato a Washington dal G7 in Canada. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Iran non può avere un'arma nucleare, non c'è bisogno di approfondire troppo la questione

