Trump ha lasciato il G7 in Canada per seguire a Washington il conflitto tra Israele e Iran

La decisione di Donald Trump di lasciare anticipatamente il G7 in Canada, per tornare a Washington e affrontare la crisi tra Israele e Iran, segna un momento di grande tensione internazionale. Con parole dure e decise, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l'Iran per aver rifiutato gli accordi proposti, sottolineando la gravitĂ della situazione e la crescente instabilitĂ globale. Una scelta che apre nuovi scenari nel complesso mosaico geopolitico mondiale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato lunedì sera il vertice del G7 in Canada con un giorno di anticipo, a causa della drammatica escalation militare tra Israele e Iran. Poco prima della partenza, Trump ha pubblicato sul social Truth un post chiaro sulla posizione degli Stati Uniti: «L’Iran avrebbe dovuto firmare l’accordo che gli avevo detto di firmare. Che vergogna, e che spreco di vite umane. Detto in modo semplice: l’IRAN NON PUĂ’ AVERE UN’ARMA NUCLEARE. L’ho ripetuto piĂą e piĂą volte! Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!». Il summit del G7 si sta svolgendo nella localitĂ montana di Kananaskis, nella provincia canadese dell’Alberta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump ha lasciato il G7 in Canada per seguire a Washington il conflitto tra Israele e Iran

