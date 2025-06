Trump firma la dichiarazione del G7 poi se ne va in anticipo | Tutti lascino Teheran Convocato vertice per la sicurezza nazionale nella Situation Room | L' ultimatum | diplomazia o qualcosa succederà

Nel tumulto delle decisioni internazionali, Trump firma la dichiarazione del G7 prima di lasciare in anticipo, lasciando il mondo a interrogarsi sulle sue mosse. Mentre Teheran prepara un vertice cruciale sulla sicurezza, l’attenzione si concentra su questa strategia improvvisa. Secondo Fox News, il presidente Usa ha ordinato ai membri del consiglio di sicurezza nazionale di rimanere in attesa nella Situation Room: una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri diplomatici, o forse...

Secondo Fox News, il presidente Usa ha ordinato che il consiglio di sicurezza nazionale lo attenda nella Situation Room della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump firma la dichiarazione del G7, poi se ne va in anticipo: «Tutti lascino Teheran». Convocato vertice per la sicurezza nazionale nella Situation Room | L'ultimatum: diplomazia o «qualcosa succederà »

In questa notizia si parla di: trump - firma - dichiarazione - anticipo

Trump firma accordi miliardari con l'Arabia Saudita - Donald Trump ha siglato importanti accordi miliardari con l'Arabia Saudita, che includono un pacchetto di armamenti da 146 miliardi di dollari e contratti strategici con giganti tecnologici come Boeing, Oracle e Amazon.

#FacebookLive #29maggio 80 giuriste: no al reato di femminicidio, solo simbolico #effettogiorno Trump definito "pollo" e non la prende bene #effettomondo Vai su Facebook

G7, Trump lascia in anticipo ma firma il documento: «Tutti lascino Teheran»; Trump non firma la dichiarazione del G7 e a sorpresa lascia il vertice. “L’Iran disposto a trattare”; G7 condanna l'Iran e un'arma nucleare, salta incontro Trump-Zelensky.

G7, Trump lascia in anticipo ma firma il documento: «Tutti lascino Teheran» - «The Donald» critica la cacciata di Putin dal G8, poi si convince a firmare il testo corretto da Carney. Lo riporta ilsole24ore.com

G7 in Canada: dichiarazione congiunta contro arma nucleare dell'Iran, Trump lascia in anticipo il vertice per seguire guerra - Trump ha visto Meloni poi è rientrato a Washington al termine del primo giorno di vertice per seguire la gue ... Riporta it.euronews.com