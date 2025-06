Trump firma la dichiarazione del G7 e ne va in anticipo | vertice per la sicurezza nazionale

In un sorprendente gesto di leadership, Donald Trump ha firmato la dichiarazione del G7 e ha anticipato la sua partenza per il vertice sulla sicurezza nazionale, ordinando che il Consiglio di Sicurezza Nazionale lo attenda nella Situation Room. Una mossa che sottolinea l’importanza strategica di questi incontri e la determinazione dell’amministrazione a mantenere il passo con le sfide globali. La scena è pronta a delineare nuovi scenari nel panorama internazionale.

Secondo Fox News, il presidente Usa ha ordinato che il consiglio di sicurezza nazionale lo attenda nella Situation Room  . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump firma la dichiarazione del G7 e ne va in anticipo: vertice per la sicurezza nazionaleÂ

