Trump ferma le retate ICE | pesa la pressione delle lobby ispaniche e delle aziende

Il 14 giugno, l’amministrazione Trump ha messo temporaneamente in stand-by le retate ICE nei settori chiave come agricoltura, hotel e ristorazione, rispondendo alle pressioni delle lobby ispaniche e delle aziende. Questa decisione segna un punto di svolta nella sua politica migratoria, riflettendo le complessità e i compromessi che caratterizzano il panorama politico statunitense. Ma quali saranno le conseguenze di questa pausa?

Il 14 giugno, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale americano ha ordinato allo United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) l a sospensione immediata delle retate nei settori agricolo, alberghiero e della ristorazione. La decisione arriva dopo settimane di controlli a tappeto in tutto il Paese e segna un’apparente battuta d’arresto nella politica migratoria dell’amministrazione Trump, tornata alla Casa Bianca con un’agenda muscolare in tema. Nelle ultime settimane, le operazioni dell’ICE si sono intensificate nei principali distretti produttivi. Campi agricoli, magazzini industriali e ristoranti sono diventati bersagli abituali delle forze federali. 🔗 Leggi su It.insideover.com