Trump fa il portavoce di Putin l’Europa fa finta di non capire

Il mondo guarda sbigottito mentre Donald Trump, appena arrivato in Canada per il G7, si esprime come portavoce di Putin, criticando l’esclusione della Russia e accusando i suoi predecessori di aver commesso un grave errore. In un contesto internazionale sempre più complesso, le sue parole sembrano voler scuotere le acque e riaccendere vecchie polemiche. Ma fino a che punto questa strategia può influenzare davvero gli equilibri globali?

Appena arrivato in Canada per il G7, Donald Trump ha definito «un grosso errore» averne escluso la Russia. «Barack Obama e una persona di nome Trudeau non volevano avere la Russia dentro», ha detto con il suo solito stile da adolescente che gioca a interpretare un personaggio del Padrino. «Direi che è stato un errore, perché penso che non ci sarebbe una guerra adesso se ci fosse la Russia. E non ci sarebbe una guerra adesso se Trump fosse stato presidente quattro anni fa». Il bello è che la Russia fu esclusa proprio per avere attaccato l'Ucraina, occupando la Crimea e seminando il caos nel Donbas.

J.D. Vance ha consegnato l'invito di Trump con una lettera durante il suo incontro con papa Leone, lo ha riportato la portavoce Karoline Leavitt - J.D. Vance ha consegnato personalmente l'invito di Trump a Papa Leone XIV durante un incontro, secondo la portavoce Karoline Leavitt.

