Trump esulta | Abbiamo il controllo totale dei cieli in Iran Teheran minaccia nuovi attacchi Israele vuole distruggere 10 siti nucleari

In un clima di tensione crescente, la supremazia aerea sopra l’Iran sembra essere diventata un punto chiave nello scontro tra potenze. Trump esulta per il controllo totale dei cieli, mentre Teheran minaccia risposte dure e Israele intensifica i bombardamenti sui siti nucleari strategici. La posta in gioco è alta, con obiettivi chiari: impedire a Teheran di sviluppare l’atomica. La partita geopolitica si fa sempre più complessa e incerta.

Israele continua a bombardare le centrali nucleari e i quartier generali operativi nel cuore dell’Iran, nella speranza di mettere fuori gioco le capacità di arricchimento dell’uranio sviluppate dalla Repubblica islamica. Un obiettivo, quello di tenere l’atomica lontano dalla portata di Teheran, condiviso apertamente dagli Stati Uniti e dalla Germania. «Ora abbiamo il controllo completo e totale dei cieli sopra l’Iran», ha scritto in un post sul social Truth il leader di Washington Donald Trump. «L’Iran disponeva di buoni sistemi di tracciamento aereo e di altra attrezzatura difensiva, e in abbondanza, ma non può competere con la “roba” ideata, progettata e costruita in America. 🔗 Leggi su Open.online

